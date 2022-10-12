Ahmet Ümit: Nobel'i istemiyorum, Avrupa'da İslamofobi çok fazla

Türkiye'de polisiye edebiyat denilince akla ilk gelen isimlerden olan Ahmet Ümit, Haber Global'de katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın çok İslamofobik olduğunu belirten Ahmet Ümit şunları söyledi:

"Geçmişte yapıp pişman olduğum çok şey var. Şimdi olsa asla kavga etmem, insanları farklı görüşlerde oldukları için ötekileştirmem. Muhtemelen artık bir Türk yazara Nobel Edebiyat Ödülü'nü vermezler. Zaten istemiyorum. Orta Doğulu olanlar, bir otoriteye karşı direnebiliriz ama sanat konusunda bize çok farklı bakıyorlar. Avrupa'nın bize bakışı, dürüst değil. Türkiye'yi göçmenler konusunda bir baraj ülke olarak görmek istiyorlar. Bizim olduğumuz yerde kalmamızı isteyen bir Avrupa var. Benim ismimin Ahmet olması bile sorun. Avrupa'da İslamofobi çok fazla. Entrika yazdıkça daha sakin bir adam oldum. Dedektif olmak istemem. Birçok şey anlatıyorum, neden dedektif olayım? "