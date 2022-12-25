Ahmet Telli Sokullu’da Rönesans’a katıldı

Şair Ahmet Telli'nin katılımcısı olduğu, Bilim, Sanat ve Edebiyat Derneği'nin katkılarıyla gerçekleşen "Politika ve Poetika" başlıklı söyleşi bugün Sokullu Semt Evi'nde yapıldı.

Sokullu Semt Evi adına açılış konuşmasını yapan Oğuz Gemalmaz, “Benim tabirimle aşkın ve kavganın şairi Ahmet Telli ile bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Ahmet Telli sadece bir şair değil, şiir üzerine de düşünen filozof düzeyinde bir ağabeyimiz, Ankaralıların ağabeyi. Onunla gurur duyuyoruz” dedi.

Açılış sonrası Ahmet Telli sözlerine, “Politika bir egemenlik ve bir iktidar talebiyle ortaya çıkar. Bunu yaparken bu egemenlik aracı olarak dili kullanır. Hatta öyledir ki dil başlı başına bir egemenlik aracıdır. Politika da bunu kullanır poetika da bunu kullanır. Ama işte tam da orada kullanış biçimi ortaya çıkıyor. Çünkü politika dilin erkeksi ve egemenlikçi yanını kullanırken, poetika onu sezgisel akla yakın kılarak daha dişi kılmaya çalışır. Poetika dişidir dersem belki de böylece tanım yapmış olurum” diyerek başladı.

Konuşmasının diğer bölümünde poetikanın tarihsel sürecine değinen Telli, “Poetika, Hesiodos ile başlayan ezeli bir konu. Hesiodos'un Theogonia eseri bir poetika bildirisidir. Orada hatta tanrılardan önce şairlerin geldiğini anlatır. İlk yüz on beş mısra bunu anlatır. Poetika adlı kitabında Aristoteles, şiirin zamanına göre tragedyanın kurallarını anlatır bize. Ama asıl şiir olan Hesiodos'un yapıtıdır” dedi.

'Şiir bir düşünce silsilesiyle ortaya çıkar'

Telli, şiirin oluş biçimi üzerine değinirken, "… Melih Cevdet’ten ödünç aldığımız bir şekilde, şiir duygularla değil fikirlerle yazılır. Fikirler duygu süzgecinden geçirilerek, dil dediğimiz araçla estetik bir form kazanır” dedi.

İlerleyen kısmında dinleyicilerden gelen soruları cevaplayan Telli, son kısımda yayınlanmamış bir şiiri de dahil olmak üzere, şiirlerinden örnekler okuyarak sunumunu bitirdi.

Etkinliğin kapanış konuşmasını yapmak üzere Sokullu Semt Evi adına söz alan Deniz Aksoy, Resim Kulübü üyelerinin hazırladığı heykeli etkinlik hatırası olarak Ahmet Telli’ye hediye etti.

Etkinlik sonrasında okurlarının kitaplarını imzalayıp sohbet eden Telli, Sokullu halkının ilgisinden memnuniyetini dile getirdi.

Sokullu’da Rönesans devam edecek.

Sokullu’da Rönesans’ın Ocak ve Şubat aylarında gerçekleşecek etkinliklerinin izlencesi şu şekilde:

8 Ocak 2023 Pazar 15.00

Söyleşi & Dinleti: Türkülerle Ruhi Su

Katılımcılar: Tuncer TERCAN -Oğuz GEMALMAZ

29 Ocak 2023 Pazar 15.00

Söyleşi: Türkiye’de Aşının Toplumsal Anlamı ve Aşı Karşıtlığı

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Erhan NALÇACI

Konuşmacı: Prof. Dr. Esin ŞENOL

4 Şubat 2023 Cumartesi 15.00

Söyleşi: İnsan Bencil Mi?

Konuşmacı: Doç. Dr. Nevzat Evrim ÖNAL

25 Şubat 2023 Cumartesi 15.00

Söyleşi: Cumhuriyet Ankarası’nın Tahrip Edilmesi

Kolaylaştırıcı: Ali Haydar ALPTEKİN

Konuşmacı: Tezcan KARAKUŞ CANDAN

Tüm bu çalışmalar hakkında bilgi almak için sosyal medya hesapları üzerinden Sokullu Semt Evi’ne ulaşabilirsiniz.