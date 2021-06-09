Ahmet Şık'tan Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusu

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, kendisini hedef gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şık’ın avukatları Fikret İlkiz, Can Atalay ve Tora Pekin tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, “Şüpheli Devlet Bahçeli tarafından sarf edilen şikâyete konu sözler ile Ahmet Şık, açıkça ‘hain, soysuz, bölücü, suçlu, alçak ve aşağılık’ olarak nitelendirilmiştir” denildi.

Bahçeli’nin “Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı, bugün bulunduğu yer TBMM değil, mezarlık olurdu", "Bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz” ve " Düşünebiliyor musunuz, böyle bir alçak TBMM’de bizimle aynı havayı teneffüs ediyor" gibi ifadelerle Şık’ı ölümle tehdit ettiğinin ve kendi taraftarlarına açıkça hedef gösterdiğinin belirtildiği dilekçede, “Şüphelinin benzer açıklamalarının daha önce eylemli saldırılar ürettiği olgusal bir gerçekliktir ve müvekkile yönelik sözleri de müvekkilin canına kastetmek isteyen kişileri kışkırtacak, harekete geçirecek niteliktedir. Bu nedenle şüphelinin sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir” denildi.

Dilekçede şunlar kaydedildi:

“Şüpheli, müvekkilin milletvekilliği faaliyeti kapsamında söylediği sözleri tam tersi biçimde gerçeği ters yüz ederek müvekkilin kişilik haklarına saldırmakta ve onu hedef haline getirmektedir. Şüphelinin bu eyleminin, müvekkili kamuoyu önünde düşmanlaştırmaktan başka hiçbir amacı olmayıp bunun kamu göreviyle de bağdaşmadığı açıktır.”

Avukatlar, Devlet Bahçeli hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125, 106, 214 ve 267’inci maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle kamu davası açılmasını talep etti.