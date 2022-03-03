Ahmet Şık, Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydını paylaştı: 'Süleyman Soylu, 10 milyon avro...'

TİP milletvekili Ahmet Şık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bir Polis, telefon açıp sizden para istemez, dosyanızı kapatacağız demez" ifadeleriyle yaptığı paylaşımı alıntılayarak paylaşımda bulundu.

Şık şu ifadeleri kullandı:

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aşağıdaki videoda şöyle diyor: ‘Lütfen şunu aklınızdan çıkarmayın. Devlet bir memuruyla açıp sizden para istemez…Bir polis telefon açıp sizden para istemez. Sizin bir dosyanızın kapatılması için sizle temas kurmaz…Böyle bir yöntemimiz yok bizim.’

Şimdi Sezgin Baran Korkmaz’a ait bir ses kaydı paylaşacağım. Bakalım devlet bir memuruyla para istiyor muymuş, birilerinin dosyasının kapatılması için temas kuruyor muymuş siz karar verin.

Sezgin Baran Korkmaz, 2021 Haziran ayında ABD’nin talebiyle Avusturya’da tutuklanmadan önce AKP içinden birisine başına neler geldiğini anlatıp yardım istediği birkaç telefon görüşmesi yapar.

Dinleyecekleriniz kayda alınan bu birkaç telefon görüşmesinin bir araya getirildiği bir ses kaydı. İçeriğinde anlatılanlar daha önce de kamuoyunun gündemine gelmişti. Ama burada kendisinden 10 milyon euroyu kimi istediğini ismiyle telaffuz ediyor.”

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, ilgili ses kaydında Korkmaz şöyle diyor: