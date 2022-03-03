Ahmet Şık, Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydını paylaştı: 'Süleyman Soylu, 10 milyon avro...'

TİP milletvekili Ahmet Şık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bir Polis, telefon açıp sizden para istemez, dosyanızı kapatacağız demez" ifadeleriyle yaptığı paylaşımı alıntılayarak paylaşımda bulundu.
Şık şu ifadeleri kullandı:
“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aşağıdaki videoda şöyle diyor: ‘Lütfen şunu aklınızdan çıkarmayın. Devlet bir memuruyla açıp sizden para istemez…Bir polis telefon açıp sizden para istemez. Sizin bir dosyanızın kapatılması için sizle temas kurmaz…Böyle bir yöntemimiz yok bizim.’
Şimdi Sezgin Baran Korkmaz’a ait bir ses kaydı paylaşacağım. Bakalım devlet bir memuruyla para istiyor muymuş, birilerinin dosyasının kapatılması için temas kuruyor muymuş siz karar verin.
Sezgin Baran Korkmaz, 2021 Haziran ayında ABD’nin talebiyle Avusturya’da tutuklanmadan önce AKP içinden birisine başına neler geldiğini anlatıp yardım istediği birkaç telefon görüşmesi yapar.
Dinleyecekleriniz kayda alınan bu birkaç telefon görüşmesinin bir araya getirildiği bir ses kaydı. İçeriğinde anlatılanlar daha önce de kamuoyunun gündemine gelmişti. Ama burada kendisinden 10 milyon euroyu kimi istediğini ismiyle telaffuz ediyor.”
Gerçekgündem'de yer alan habere göre, ilgili ses kaydında Korkmaz şöyle diyor:
- Cesim Parlak, o bana söyledi. "Buna güvenebilirsin, konuşabilirsin" dedi. Ben de "Tamam" dedim. Döndüm, aradım konuştum. Sonra bana bu şekilde söyledi. Ben de "Yok kardeş. Ben bu, bu şeklide kimseye para ödemem" dedim. "Allah büyük, gün gelince herkes hukuk önünde hesap verecek" dedim. Kapattım. Bu kadar.
- Gökhan'ın haberi var. Ben dedim ki, "Ben bunu yapacağım. Yarın atlarım arabaya" dedim. Pazartesi günü bir şey olmazsa atlarım. Hiç problem yok, gelirim mahkemeye. Mahkemeye gelmeden önce avukatlarım önceden her şeyi hazırlar. Bütün ifadelerimi, ses kayıtlarını hepsini hazırlar. Hadi hakim beni tutuklayabilirse tutuklasın.
- Çok basit. Hakim beni tutuklayabilirse tutuklamak isteyebilirler. Ama ben diyeceğim ki hiç problem yok. Hakim beni tutuklayabilirse tutuklasın. Hiç problem yok, beni tutuklayın. Ama ben tutuklandığım an benim avukatlarım kapının önünde bekliyor. Herkes diyecek ki buradan tutuklandı ama bir de suç duyurusunda bulunmak istiyoruz bunlar hakkında.
- Sadece “Biraz bekle Baran n'olur. Son birkaç gün bekle. Son birkaç gün, birkaç gün bekle” diyorlar bana. Tabi tabi onu öyle söylüyorlar "Birkaç gün bekle birkaç gün bekle döneceksin" diyorlar. En yukarıdakiler söylüyor belki. Bana bunu kolay, bugüne kadar hiç söylemedi.
- Avukat Cesim Parlak yok mu o beni aradı. Tamam. Şimdi bu beni aradı "Ya bu Veyis Ateş benim arkadaşım" dedi. "Önemli Baran" dedi. "Bir konuda sana yardımcı olmak istiyor" dedi.
- Operasyon çekilirken adamları rehin tutmuşlar içerde ya. Rehin tutmuş. Diyor ki "Parayı verirsen böyle olacak" diyor düşün.
- "Kardeşim dedi. Ben gittim Süleyman Soylu'nun şu anda yerinden çıktım" dedi tamam. "Tarih belirttim" dedi. "Süleyman beyle konuştum tamam. Bu Süleyman beyin dışında bir de klik var" dedi. "O kliği çözmemiz lazım."
- "Nasıl çözeriz?" dedim. Bir kere Süleyman beye vermiş olduğun sözü tut borcu sil. Tamam ok. "İkincisi ne olacak?" dedim. "İkincisi 10 milyon euro" dedi tamam. "10 milyon euro verdiğin zaman dedi kahraman gibi döneceksin Türkiye'ye." Bütün o medya, algı malgı işte o ekiple paylaşacaklar. Soylu'nun ekibiyle tamam. Ben de dedim ki "Tamam abi ben 10 milyon euro vereyim. Sana göndereyim tamam.
- Dedim ki "Abi ben bu 10 milyon euroyu vereyim de sana" dedim "Ya bu 10 milyon euroyu verdik de adamlar bu işi yapmadı". "Yok" dedi. "Ben hakemim" dedi burada. "Ben o tasarrufu alıyorum hakem benim" dedi tamam. Peki dedim. Sen hakemsin o tasarrufu alıyorsun kabul.”