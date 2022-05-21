Ahmet Şık 'Kılıçdaroğlu' açıklaması nedeniyle özür diledi

TİP vekili Ahmet Şık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili sözleri nedeniyle açıklama yaptı.

Şık, Medyascope'ta katıldığı programda "Kemal beyin Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için, bizler için değil elbette, bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Hiç kimse 'iktidar oradan söz kurmaz' diye düşünmesin. Bu öyle kötü bir iktidar ki, bize her gün Madımak'ı yaşatabilecek bir iktidar" demişti.

Gelen tepkiler sonrası sözlerinin bağlamından koparıldığını söyleyen Şık, "Meramımı anlatamamışım. Anlatamadığım için Alevilerin haklı nedenlerle travmalarını tetiklemeye yol açtığım için özür dilerim. Ülkenin kuruluşundan itibaren ikincil yurttaş muamelesi görmüş, birçok katliama maruz kalmış bir kitleyi de ilgilendiren başka bir konuda görüşlerimi dile getirirken daha dikkatli olmalıydım" dedi.

Şık, "Bağlamından koparılan cümleler birileri tarafından linç girişimi çarkına atılmam için fırsat olarak görüldü. Ortaya çıkan tablo kötülüğün bir su gibi her zaman en alçak seviyeyi bulup oraya kolayca inebildiğini bir kez daha kanıtladı" dedi.