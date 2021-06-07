Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı

TİP Milletvekili Ahmet Şık hakkında, Medyascope'un 6 Haziran 2021 tarihli yayınındaki sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Ruşen Çakır'ın moderatörlüğündeki yayında, Ahmet Şık'ın "...Bu devlet katil....bu devleti yıkmamız gerekiyor....evet Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir. Şunu açıklıkla ifade edeyim mi, eğer AKP, bu iktidar bloğu vatansever ve ben terörist isem, onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üzerinde yeri var.... O iktidarı zayıflatacak her türlü politika, bu iktidarın köpek dişlerini kıracak, azı dişlerini çekecek herşey meşrudur" sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Şık soruşturmanın ardından sosyal medya hesabından, "Devlet katil sözlerim nedeniyle eleştirileceksem/yargılanacaksam eksik tespit yaptığım için bu olmalı. Çünkü devlet seri cinayetler işleten bir katildir. Hiçbir devlet yoktur ki elinde kan olmasın" diye yazdı.