Ahmet Özal partisinin beklediği oy oranını açıkladı

Henüz seçime girme yeterliliği bulunmayan Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, seçime dair oy hedeflerini açıkladı.

Barajın yüzde 7'ye düştüğü belirten Özal, "Ben daha önce de söyledim, biz yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz. Seçimden sonra bu sözlerimi hatırlatabilirsiniz" dedi.

Şu anda bir ittifaka girmeyi düşünmediklerini söyleyen Özal, "Kendi başımıza ilerlemeyi planlıyoruz. Şu anda teşkilatlarımıza çok büyük bir ilgi var. İnsanlar doğrudan bize geliyor. Hatta bazı partilerden teşkilat olarak gelenler de var. Hızlı gelişiyoruz" ifadesini kullandı.