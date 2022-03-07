Ahmet Hakan’dan Hazal Kaya’ya ‘nefret’ cevabı: ‘Elimde değil…’

Dün, ‘Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi’ başlıklı yazısıyla tartışma yaratan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında da Netflix’te yayınlanan ‘Pera Palas'ta Gece Yarısı’ dizisinin başrolünde yer alan Hazal Kaya’nın oyunculuğunu eleştirdi.

“Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefret ettim abi. Ne yapayım? Elimde değil. Nefret ettim” diyen Hakan, devamında şu ifadeleri kullandı:

“Farkındayım, nefret çok güçlü bir duygudur. Ama Hazal Kaya’nın oyunculuğu o kadar kötü geldi ki bana, duygularımı ancak nefret kelimesi karşılayabildi. Ve dünkü yazıyı yazdım. Bu yazı nedeniyle bazıları bozulmuş bana dedi.”

‘Berbat ötesi filmdi...'

“Bozulanlardan biri de yönetmen Ezel Akay” diye yazan Ahmet Hakan, sözlerini şöyle noktaladı:

“‘9 Kere Leyla' diye bir film çekmişti bu Ezel Akay. Berbat ötesi bir filmdi. Sinema sanatını, icat edildiğine utandıracak kadar rezildi. Beş dakika bile katlanamıyordun, o derece kötüydü. Haluk Bilginer ve Demet Akbağ gibi devasa oyuncular bile heder edilmişti filmde. Filmle ilgili bu düşüncelerimi açıkça yazmıştım o zaman. Ezel Akay, ta o günden beri içinde öyle bir kin beslemiş ki bana karşı... Hazal Kaya yazısını fırsat bilip kinini, nefretini kusmuş bana attığı 'lanlı lunlu' bir tweet’le. Merak ediyorum: Çapsızlık mı kindarlığı doğuruyor yoksa kindarlık mı çapsızlığı besliyor?”