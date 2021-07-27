Ahmet Hakan'dan Erdoğan'ın Taliban sözlerine yanıt: Kayıtlara geçsin diye yazıyorum...

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Taliban'ın Türkiye'nin inancıyla ters bir yanı yok" sözleri tartışılmaya devam ederken, bugünkü yazısının "Taliban" başlıklı bölümünde, "Taliban'ın İslamdan anladığı ile benim İslam'dan anladığım arasında yüce dağlar, engin denizler kadar fark var" dedi.

AKP yandaşlığıyla bilinen Hakan'ın yazısından ilgili bölümünde yer alan "kayıtlara geçsin diye yazıyorum" şerhi dikkat çekti.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

TALİBAN

KAYITLARA geçsin diye yazıyorum:

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Taliban’ın İslam’dan anladığı ile benim İslam’dan anladığım arasında...

Yüce dağlar, engin denizler, derin uçurumlar, aşılmaz doruklar, uçsuz bucaksız gökyüzü kadar fark var.