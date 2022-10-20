Ahmet Hakan: TELE1’in fişini çekmek AKP’nin oylarını birkaç puan düşürür

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Erdoğan‘ın ‘köşesinde gereğini yapıyor’ dediği Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesinde iktidarın sansür aygıtı RTÜK’ün TELE1’e verdiği üç günlük ekran karartma cezasına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Hakan, yazısının “TELE1’in fişini çekmek” başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

“TELE1’e cezalar yağdırılmış. Şubata kadar bir ceza daha alırsa fişi çekilmiş olacakmış.

TELE 1’in fişini çekmek… AK Parti’nin oylarını birkaç puan düşürür.

TELE 1 gibi televizyonlar, yaptıkları ayarsız yayınlarla… AK Parti’ye oy kaybettirmiyorlar. Tam tersine AK Parti’nin oylarını olumlu yönde etkiliyorlar.

İktidar olaya hiç bu açıdan bakıyor mu acaba?”