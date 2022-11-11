Ahmet Hakan: 'Nagehan, bu saçmalığı... AK Parti’nin gizli ajanı olduğu için yapmış olabilir mi?'

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Ticaret Odası’ndaki seçimlerle ilgili paylaştığı mesaj nedeniyle Habertürk yazarı Nagehan Alçı’yı eleştirdi.

Hakan, bugünkü köşe yazısında Alçı için şu satırları kaleme aldı:

Nagehan, İTO seçimleriyle ilgili Twitter’da paylaşım yapmış. “Seçimi CHP kazandı. AK Parti büyük hezimet yaşadı. CHP sandıkları patlattı. Kemal Kılıçdaroğlu kazandı. AK Parti çöktü” falan türü ifadeler. Beş dakika sonra yazdıklarının tümünün baştan sona yalan olduğu ortaya çıktı.

İTO’da yaşanan tam tersiydi. Hezimeti yaşayan AK Parti değil, CHP idi. Sandıkları patlatan CHP değil, AK Parti idi.

Minicik bir komplo teorim var: Acaba Nagehan, bu saçmalığı... Sanılanın aksine... CHP’ye yaranmak için değil de AK Parti’nin gizli ajanı olduğu için yapmış olabilir mi?

Durup dururken yaptığı yalan paylaşımla CHP’nin İTO’da yaşadığı hezimete dikkat çekmiş oldu ya... O açıdan dedim.

Nagehan Alçı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul Ticaret Odası'nda zafer CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun diyebiliriz. Buradan dönüş imkansız. Arada çok büyük fark var. CHP örgütü resmen sandıkları patlattı. İTO'da Şekib Avdagiç yönetimi yani AK Parti büyük bir hezimet yaşıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Nagehan Alçı daha sonra şunları söylemişti:

Tüm okurlarımdan özür diliyorum. Ticaret alemi gibi bilmediğim bir dünya hakkında kimden bilgi gelirse gelsin yazmamalıydım. İnsan bilmediği konuya girmemeli. İTO’nun eski başkanı İbrahim Çağlar’a yakın ve de koyu AK Partili olan bir çevreden aldığım bilgiler yanlışmış maalesef.

Siyaset dünyasına ne kadar hakimsem ticaret dünyasına o kadar uzak bir insanım. Hiç bu konuya girmemeliydim. Yeniden herkesten özür diliyorum. Habercilik şehvetiyle bana gelen bilgiyi doğru zannettim. Şekib Avdagiç-İbrahim Çağlar olayını da hiç bilmiyordum…