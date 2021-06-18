Ahmet Hakan gazeteci Bozkurt hakkında suç duyurusunda bulundu

Ahmet Hakan, kendisi hakkında Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden biri olduğunu iddia eden gazeteci Serkut Bozkurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bozkurt, "En az iki tanığım olduğunu söyleyerek bekliyorum" dedi.

Şule Aydın'ın YouTube yayınına konuk olan gazeteci Serkut Bozkurt, Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden birinin Ahmet Hakan olduğunu söylemişti. Bozkurt "Sezgin Baran Korkmaz'dan düzenli şekilde maaş alanlardan biri de, hiç kimse şaşırmayacak o isme, Korkmaz'dan düzenli şekilde maaş alır gibi olanlardan biri de Ahmet Hakan" demişti.

Hakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dün akşam saatlerinde bir YouTube yayınında kendisine 'gazeteci' diyen ama adını ilk kez duyduğum bir şahıs, hakkımda alçakça iftiralar attı. Bugün itibariyle bu müfteri şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuyorum. Kendisiyle yargı yoluyla hesaplaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Bozkurt bugün, Twitter hesabından, Hakan'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu ve "Ahmet Hakan'ın avukatı Aslı Kazan haber gönderdi. Suç duyurusunda bulunulmuş. En az iki tanığım olduğunu söyleyerek bekliyorum" ifadelerini kullandı.