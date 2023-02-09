Ahmet Ercan: Yaklaşık 215 bin kişi göçük altında olabilir

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Arama-kurtarma ve yardım çalışmaları 4. gününde devam ederken, bölgeden ölü ve yaralı sayıları gelmeye devam ediyor.

Son paylaşılan veriler üzerinden sosyal medya hesabından depremdeki duruma ilişkin olarak yorum yapan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, gerçek ölü sayısının 9. günden sonra başlayacak göçük kaldırma işlemiyle ortaya çıkacağını söyledi.

Prof. Dr. Ercan, şunları kaydetti:

"Depremin dördüncü günü olan 9 Şubat’tayız. Tüzel (resmi) açıklamalar: Ölü sayısı 14 bin 351, 60 bin yaralı, 4 milyon yapının 7 bini yıkılmıştır. Göçen 7 bin yapı içinde kalan yaklaşık kişi sayısı, 224 bin kişidir. Kurtulan 9 bin ise 215 bin dolayında kişi göçük altında olabilir.

Gerçek ölü sayısı, 9. günden sonra başlayacak olan göçük kaldırma işlemiyle ortaya çıkacaktır. Durum çok acı. Ancak baş etmek zorundayız."