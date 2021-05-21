Ahmet Davutoğlu: Yeni bir paralel yapı gün yüzüne çıkmaya başladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ülkücü mafya Sedat Peker’in videolarında dile getirdiği iddialara ilişkin Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’na değerlendirmelerde bulundu.

"Yeni bir paralel yapı gün yüzüne çıkmaya başladı" diyen Davutoğlu, "Bugünkü çürümüşlüğün, yozlaşmanın ve yolsuzluğun temelleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte atılmıştır" görüşünü dile getirdi.

Davutoğlu şu talepleri dile getirdi:

1 - "Organize suç örgütleri için Meclis'te acilen hem Araştırma, hem de Soruşturma Komisyonu oluşturulmalıdır.

2 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 ton kokain sevkiyatı başta bütün iddialar için derhal soruşturma başlatmalıdır.

3 - Devlet kurumları içinde etki kurmaya ve yapılanmaya çalışan bütün illegal yapılar ve paralel bağlantılar yargı tarafından araştırılmalıdır.

4 - Acilen 'temiz eller' operasyonu başlatılmalı bütün odaklar temizlenmelidir.

5 - Başta İçişleri Bakanı bütün yetkililer derhal istifa etmelidir.

6 - Aksi takdirde, Cumhurbaşkanı derhal azletmelidir.

7 - 'Siyaset-illegal yapı' ve 'siyaset-paralel' olmaması için 'siyasi ahlak yasası' çıkarılarak 'temiz siyaset' devrimi başlatılmalıdır.