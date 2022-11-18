Ahmet Davutoğlu 'hasta' dedi, Ümit Özdağ yanıt verdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na seslenen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sayın Ahmet Davutoğlu, bir an önce 7 Haziran ile 1 Kasım seçimleri arasında yaşanan bombalı saldırıları kimin yaptığını, bombaları kimin koyduğunu Türk Milleti'ne anlatmak zorundasınız.Ben anlatırsam iddia olur, siz anlatırsanız itiraf. Bir dönemin suç ortağı olarak itiraf edin" dedi.

Özdağ videoda Davutoğlu'nun çevresine 7 Haziran ile 1 Kasım seçimleri arasında yaşanan bombalı saldırılara ilişkin " bir kişinin fail olduğunu söylediğini" öne sürdü.

Ümit Özdağ, Odatv'ye yaptığı açıklamada, "Ahmet konuş susma, sen bu ülkede başbakanlık yapmış adamsın korkma bildiklerini açıkla’’ demişti.

Ahmet Davutoğlu ise bu açıklamaların ardından, "Ümit Özdağ'ı ciddiye almıyorum, tedavi olmalı" demişti.