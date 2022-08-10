Ahmet Çakar'dan Galatasaray yöneticisi hakkında iddia: Tarikat liderinin elini öpüyordu

Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan Ahmet Çakar, spiker Ertem Şener ile yaptığı sohbette önemli iddialarda bulundu.

Ahmet Çakar, Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un dün yaptığı açıklamalardan yola çıkarak başladığı konuşmada, "Erden Timur bir projedir. Galatasaray'ın batıya açılan kapısında şu anda ikinci adam statüsündeki Erden Timur, Cemalnur hanımefendinin tarikatında el öperken gördüm. Videosu var. Özel hayatıdır karışamam. Ama bu ülke cemaatlerden çok çekti. Son 8-10 yılda neler olduğunu herkes biliyor. Sonuçlarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.