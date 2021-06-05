Ahmet Çakar'a şantaj ve tehdit suçlaması: Futbolcudan 110 bin avro istedi

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar ve Akhisarspor yöneticisi Bışar Özbey hakkında, Akhisarspor futbolcusu Alim Aykut Esgi ve babası Nehir Esgi'den para alıp tehdit ettikleri iddialarıyla ilgili Yeşil-Siyahlı kulübün kongre üyeleri tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

Savcılık tarafından işleme koyulan şikayet üzerine bugün Akhisar Adliyesi'ne gelen Çakar ile Özbey ifade verdi.

Süperhaber’in aktardığına göre, Çakar'ın adliye çıkışı Özbey kardeşlere ait beyaz bir araçla Akhisarspor Tesisleri'ne gittiği görüldü.

Genç futbolcu, Çakar'ın kendisini Karagümrük, Darıca Gençlerbirliği ve Akhisarspor'a transfer etmek için 110 bin euro talep ettiğini iddia ediyor.