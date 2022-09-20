Ahmet Çakar ile Murat Sancak canlı yayında birbirine girdi: 'Yaşından başından utan'

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol adlı programda yorumculuk yapan eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe karşılaşmasında tribünlere Galatasaray'ın 4 yıldızlı göndermesine ithafen hareket yapan Belhanda ve Onyekuru'yu eleştirdi.

İki oyuncunun Galatasaray maçına çıkacağını ve nasıl bir tutum sergileyeceğini anlatan Ahmet Çakar'a itiraz Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan geldi.

Canlı yayına telefonla bağlanan Murat Sancak, Ahmet Çakar'a "Yaşından başından utan. Maç öncesi ortalığı karıştırıyorsun" dedi.