Ahmet Çakar, Erdoğan'dan FIFA Başkanı Infantino'ya herkesi göreve çağırdı: 'Duruma el koyun!'

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık gibi isimlerin sezon sonuna kadar Süper Lig'de maç yönetemeyecek olmasına tepki gösterdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Türk hakemliğine en büyük ihaneti yaptığını dile getiren Çakar, "İşin aslı çok açık: Servet Yardımcı, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK üyesi Ahmet Şahin sözüm ona kendilerini kurtarmak için ve onlara destek veren birkaç kulübü mutlu etmek amacıyla 13 hakemin kellesini almışlardır" dedi.
'Bırakın bu işleri'
"Bunların içinde FIFA hakemleri var. Bunların içinde Cüneyt Çakır gibi Avrupa'nın en iyi üç hakeminden biri var. Bunların içinde Türk hakemliğinin yıllarca hamal gibi yükünü taşıyan Fırat Aydınus var. Bunların içinde Ali Palabıyık gibi, Abdulkadir Bitigen gibi FIFA hakemleri mevcut. Neymiş yeni yapılanma bırakın bu işleri" ifadesini kullanan Çakar, şöyle devam etti: