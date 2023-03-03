Ahmet Ağaoğlu istifa etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı alan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu istifa ettiğini açıkladı.

Ağaoğlu istifasını duyurduğu mesajında şunları kaydetti:

"Benden sonra göreve gelecek olan arkadaşlarımın ve büyüklerimin kulübümüzü çok daha yükseklere taşıyacağını ve başarı ile yöneteceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Göreve gelecek başkan ve yöneticilere çok daha fazla destek olmaları en büyük temennimdir."

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