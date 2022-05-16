Ahlat Köşkü'ne komşu bakan konutları yapılacak

'Kışlık saray’ olarak nitelendirilen Ahlat Köşkü’nün yanına 9 tane de bakan konutu yapılacak. Erdoğan'ın arkadaşı Hasan Gürsoy'un sahibi olduğu Güryapı Taahhüt isimli inşaat şirketinin yapacağı inşaatın maliyeti 151 milyon TL'yi bulacak.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerisiyle Bitlis'in Ahlat ilçesine milyonlarca lira harcanarak yapılan ve 25 Ağustos 2020’de AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli’nin açılışını yaptığı Ahlat Köşkü’ne ilişkin dikkatleri çeken yeni bir gelişme yaşandı.

Ahlat Köşkü'nü de inşa eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkadaşı Hasan Gürsoy’un sahibi olduğu Güryapı Taahhüt isimli inşaat şirketinin internet sitesinde, “Ahlat Konukevleri Projesi” adı altında bir projenin inşa edileceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı’nın kullandığı Ahlat Köşkü’nün hemen yanına yapılacak Ahlat Konukevleri Projesi'nin 83 bin 499 metrekarelik bir alan üzerine inşa edileceği belirtildi.

Dokuz bakan konutu

Ahlat Konukevleri Projesi kapsamında “9 adet bakan konutu, bir kafeterya binası, bir otopark, bir revir binası, iki güvenlik/düzen binasının” inşa edileceği açıklandı. 53 bin 375 metrekare kapalı alanın da yer alacağı belirtilen projeye ilişkin şu bilgilere de yer verildi:

“Ahlat Konukevleri, Ahlat Gençlik Külliyesi (Ahlat Köşkü) ile aynı parseli paylaşmaktadır. Projenin tasarım esası, dokuya ve birbirine uyumlu konutların inşa edilmesidir. Eğimli bir araziye oturan konutlar, Türk evi geleneği ile birbirinin ışığını ve manzarasını kesmeyecek düzende konumlandırılmıştır. Projenin can alıcı bölümlerinden olan konuk evi, yöresel tarihi dokuyu yansıtan Ahlat taşı ile kaplanmış olup, döneme ait motifleri içeren özel imalatları da bünyesinde barındırmaktadır.”

AYM'yi dinlemediler

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi, kıyı kanununun ihlal edildiği gerekçesiyle köşk projesine iptal kararı vermişti. Ancak bu karar köşkün yapımını durdurmamış ve Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen inşa edilmişti. Ardından da AYM kararına kılıf uydurmak için köşkün Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilerek Bitlis Ahlat Gençlik Külliyesi adı altında kullanılacağı açıklanmıştı. Ayrıca, Köşkün bulunduğu alanı gösteren uydu görüntülerinde, Van Gölü’nün kıyı bölgesine dolgu alanı ve yeni yollar yapıldığı görülüyor. Köşk’ün yapıldığı alanın ise daha önce tarım arazisi olarak kullanıldığı biliniyor.

Ahlat Köşkü’nü inşa eden ve Ahlat Konukevleri Projesi’ni de inşa edeceğini duyuran Gürsoy Taahhüt Şirketi Gürsoy Grup adlı bir holdinge bağlı. Bu holdingin sahibi ve yönetim kurulu başkanı ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşı Hasan Gürsoy.

İhale zengini arkadaş

Gürsoy Grup Çamlıca Cami projesini, Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü, Süleymaniye Camii, Galatasaray Üniversitesi, Arkeoloji Müzesi ve Topkapı Sarayı'nın restorasyon işlerini yapan şirket olarak biliniyor. Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından kullanılan Okçular Tekkesi’nin restorasyonu da Gürsoy Grup tarafından yapıldı.

Erdoğan'ın arkadaşı Hasan Gürsoy'un şirketleri kamu kurumlarından son 10 yılda toplam 540 milyon 124 bin TL değerinde 72 ayrı ihale aldı. Hasan Gürsoy’a ait şirketin kamudan aldığı ihaleler ise şu şekilde:

• Güryapı Restorasyon Şirketi kamudan 253 milyon 418 bin TL değerinde 16 ihale aldı.

• Güryapı Taahhüt Şirketi 245 milyon 102 bin TL değerinde 8 ihale aldı.

• Gürmak Demiryolu Bağlantı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kamudan 38 milyon 604 bin TL değerinde 47 ihale aldı.

• Müessese İletişim Yayıncılık Anonim Şirketi 3 milyon TL değerinde bir ihale aldı.