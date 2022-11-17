Ahlam Albashır'ın yeni ifadesi paylaşıldı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası gözaltına alınan Ahlam Albashır'ın yeni ifadesi ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Albashır'ın "PKK'li Hasan C. tarafından ‘Hacı’ kod adlı örgüt yöneticisiyle tanıştığını, Hacı’nın da 2022 yılının Temmuz ayında Cerablus’a görevlendirdiğini, ancak bu görevi kabul etmediğini, bunun üzerine Hacı’nın kendisine Bilal Hassan ile Türkiye’ye gideceğini söylediğini, bu teklifi kabul ettiğini anlattığı" ifade edildi.

Temmuz ayında Hacı kod adlı isim tarafından kendisine 400 TL para ve iki telefon verildiğini, İdlip’te Bilal Hassan'a teslim edildiğini ve onunla birlikte 27 Temmuz’da Hatay’a geldiğini söylediği aktarıldı.

Albashır'ın Hatay’dan İstanbul’a ‘doblo’ tipi bir araçla geldiklerini, burada Ferhat Habeş adlı kişinin evinde karı-koca görüntüsüyle ‘Bilal Hassan’ ile beraber kaldıklarını anlattığı belirtildi.

Albashir habere göre “Pazar günü Bilal Hassan, Yasir (Yasir El-Korali) ile beraber yola çıktık. Taksim’e geldik, Bilal bana beyaz poşet ve kahverengi sırt çantasını verdi, sen git, ben geliyorum” diye ifade verdi.

Saldırıyı yapan Ahlam Albashir, olaydan sonra bir taksiye binip Esenler’e gittiğini, burada Ahmet Jaskar’la buluşup Küçükçekmece’ye gittiklerini söyledi. Ahmet Jaskar’ın elindeki telefonu kırdığını söylediği öğrenildi.