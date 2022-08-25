Ağustos'ta açlık sınırı 7 bini geçti, yoksulluk sınırı 15 bine dayandı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak hesapladığı açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da "insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissine kapılmadan karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları" dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının Ağustos 2022 sonuçları açıklandı.

Açlık sınırı Ağustos'ta bir önceki aya göre 284 lira artarak 7 bin 282 liraya yükselirken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 243 lira artarak 14 bin 466 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı da 527 lira daha arttı.

Son bir yılda açlık sınırı 3 bin 693 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 5 bin 685 lira arttı.

Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı son bir yılda toplam 9 bin 351 liralık artış gösterdi.

Açlık sınırı

Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, sağlıklı beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 50 lira, son bir yılda ise 778 lira artarak bin 816 lira oldu.

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 6 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 116 liralık artışla 209 lira oldu.

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama ağustosta bir önceki aya göre 73 lira artarak 2.000 liraya yükseldi. Son bir yıllık dönemde ise bin 104 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para ağustosta 29 lira azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise 167 lira artarak 529 lira oldu. Sebze harcamasının parasal tutarı da ağustosta önceki aya göre 106 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 516 lira artarak 794 lira oldu.

Ağustos'ta 1 lira artarak 759 liraya yükselen ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama son bir yılda 289 lira arttı. Pirinç ve bulgur harcamaları ağustosta 9 lira, son bir yılda ise 260 lira artarak 348 liraya yükseldi. Yağ için yapılması gereken harcama ise 230 lirada kaldı.

Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da 74 lira artarak 450 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 5 lira azalarak 148 liraya indi.

Yetişkin erkek için 2.800, yetişkin kadın için 2.200, genç için 3.000 ve çocuk için de 1.600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre ağustosta açlık sınırı yetişkin erkek için 2 bin 125 lira, yetişkin kadın için bin 669 lira, çocuk için bin 212 lira ve genç için de 2 bin 275 lira oldu.

Gıda dışı harcamalar

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini “yoksunluk hissi duymadan” karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da Ağustos'ta 243 liralık artışla 14 bin 466 liraya yükseldi.

Ağustos'ta dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları 890 liraya, barınma (kira dahil) harcamaları 3 bin 198 liraya, ev eşyası harcamaları bin 929 liraya, sağlık harcamaları 595 liraya, ulaştırma harcamaları 4 bin 58 liraya, haberleşme harcamaları 650 liraya, eğlence ve kültür harcamaları 550 liraya, eğitim harcamaları 346 liraya, tatil-otel harcamaları bin 324 liraya ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar ise 926 liraya çıktı.

Yoksulluk sınırı

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı (içki ve sigara harcamaları hariç) ise Ağustos'ta 527 lira daha artarak 21 bin 784 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, bu yılın ilk sekiz aylık döneminde 8 bin 236 liralık, son bir yılda ise 9 bin 351 liralık artış yaşandı.