Ağrı'da tekstil işçileri işten çıkarıldı: Gerekçe sendikalaşma mı?

Bir zamanların sanayi hamlesi olarak hayata geçirilen ancak bölgesel asgari ücretin fiilen uygulanma sahası olarak devinen Ağrı'daki Tekstilkent'te işçiler kapının önüne kondu.

150 civarındaki işçinin işten atıldığını ifade edilirken gerekçe olarak da son zamanlarda işçiler arasında yaygınlaşan sendikal örgütlenme gösterildi. Sendika örgütlenmesindeki öncü işçilerin ve çevresinin işte atıldığı iddia edilirken bu durumun sendikaya üye olan herkesi kapsaması bekleniyor.

'İşten atıldığımızı telefonumuza gelen mesajla öğrendik'

Konuyla ilgili soL Haber'e konuşan tekstil işçileri, "İşten atıldığımızı telefonumuza gelen mesajla öğrendik. Ne gerekçe gösterdiler ne de bir mazeret belirttiler. Bir kısmı diyor ki sendikal örgütlenme yüzünden işten attılar birileri diyor ki iş yeri kriz nedeniyle küçülmeye gidecekmiş o yüzden işten çıkarmışlar. Biz de nedenini öğrenmeye çalışıyoruz" dedi.

'Gerekçe Kod 49'

Kod 49 gerçekçe gösterilerek işten atılan işçiler "Gerekçeyi görünce internete baktık nedir bu diye. Makinaya zarar verme iş yerini zarar uğratma falan diyor. Hiç alakası yok. Kamera var her yerde. İşten atmak için bahane arıyorlar" derken, yaşanan süreçten doğacak sorunlar için yasal yollarak başvuracaklarını ifade ettiler.