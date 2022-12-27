Ağrı'da şüpheli kadın ölümü

40 yaşındaki Güneş Bacı, Ağrı'nın Patnos ilçesinde dün şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

Bacı’nın cenazesi, dün önce Patnos Devlet Hastanesi’ne, ardından ise Van Adli Tıp Kurumu'na (ATK) kaldırıldı. Burada yapılan ön otopsi işlemlerinin ardından bu sabah yakınları tarafından teslim alınan cenaze Patnos'ta defnedildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Bacı’nın eşi tarafından sistematik olarak şiddete maruz kaldığı öğrenildi. Olay günü yine fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldığı belirtilen Bacı’nın şüpheli şekilde yaşamını yitirdiği ifade edildi.