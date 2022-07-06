Ağrı'da kız çocuğu babasının silahıyla intihar etti iddiası

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, dün akşam saatlerinde 12 yaşındaki E.A. adlı kız çocuğunun babasının silahıyla intihar ettiği iddia edildi. Olayda ağır yaralanan E.A., önce Diyadin daha sonra Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre E.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde vefat etti. E.A.’nın cenazesi, belediye mezarlığında toprağa verildi.

İki hafta önce yine ilçeye bağlı Bozo köyünde lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Fulya Ç.’nin de ateşli silahla intihar ettiği ileri sürülmüştü.