Ağır Ceza hakimi evinde ölü bulundu

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu.

NTV'nin haberine göre, Demirel'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Şeker ve tansiyon hastası Demirel, böbrek rahatsızlığı nedeniyle diyaliz tedavisi de görüyordu.

Yapılan otopsi sonucu hazırlanan adli tıp raporunda da ölüm sebebinin böbrek yetmezliği olduğu belirtildi.

Demirel 2009 yılındaki Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Muğla Fethiye'den Ankara'nın Gölbaşı ilçesine Cumhuriyet Savcısı olarak atanmıştı. Hatay Reyhanlı'daki katliamın Ankara'da görülen davasında görevliydi.