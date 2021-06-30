Ağılın çatısı çöktü: 3 işçi yaralandı, 15 hayvan öldü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Sığracık köyünde bir ağılda, bakım ve onarım çalışmaları sırasında çatının çökmesi sonucu 3 işçi hafif yaralandı, 15 küçükbaş hayvan öldü.

DHA'nın haberine göre olay, dün Emirdağ ilçesine bağlı Sığracık köyünde meydana geldi. Bakım ve onarım çalışmaları yapılan ağılın çatı kısmı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Bu sırada çalışan 3 işçi hafif yaralanırken, 220 küçükbaş ise göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, koyun ve kuzuları kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sonrası 205 küçükbaş kurtarılırken, 15'i öldü.

Yetkililerden bilgi alan Kaymakam Osman Bilici, göçükte hafif yaralanan 3 işçinin itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldığını belirterek, hayvanların da büyük kısmının kurtarıldığını söyledi.