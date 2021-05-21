Ağar'ın yeni görüntüleri: Çok sevdiğimiz kardeşimiz

Sedat Peker yayınladığı videolarda derin devletin başı olduğunu söylediği Mehmet Ağar'ı, Mübariz Mansimov'a ait Yalıkavak Marina'ya el koymakla, burayı da kokain ticareti için kullanmakla suçlamıştı.

Bu iddiaların ardından Ağar ve Mansimov'un geçmişte yakın ilişkileri olduğunu gösteren bir video ortaya çıkmıştı.

Aynı güne ait ortaya çıkan yeni video, Ağar'ın Mansimov'un annesinin doğum gününde yaptığı bir konuşmayı içeriyor.

KRT'nin haberine göre, Ağar, yaptığı konuşmada, "Hem bir yandan mübarek Ramazan, hem bir yandan da çok sevdiğimiz kardeşimiz Mübariz beyin anası Zümrüt Ananın daha uzun yıllar sürecek sağlıklı ömrünü, güzel bir yaşını, ad gününü kutluyoruz" diyor.