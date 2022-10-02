Ağabeyinin vurduğu 13 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde; 15 yaşındaki U.K.K. babasına ait ruhsatlı av tüfeği ile oynadığı sırada 13 yaşındaki kız kardeşi Ş.K.'yi karnından vurdu. Silah sesini duyan aile, kızlarını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ş.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay sonrası U.K.K., 'Ateşli silahla taksirle öldürme' suçundan gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen U.K.K., olayla ilgili verdiği ilk ifadesinde tüfeğin içinde fişek olup olmadığını bilmeyerek oynadığını ve bir anda ateş aldığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.