Ağabeyini silahla vuran eski MHP milletvekili serbest bırakıldı

Eski MHP Tekirdağ milletvekili Kemalettin Nalcı, tartıştığı ağabeyi Aziz Nalcı'yı tabanca ile bacağından vurarak yaralamış ve polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Halk TV'nin haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemalettin Nalcı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nalcı’nın ifadesinde, tartışmanın miras yüzünden olmadığını, ağabeyinin sürekli kendisini rahatsız ettiğini söylediği belirtildi. Nalcı'nın, kavga sırasında sinirlerine hakim olamadığını belirterek, korkutmak amacıyla ateş ettiğini ve ağabeyini kazayla yaraladığını söylediği öğrenildi.