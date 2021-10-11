Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 4 ölü

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında öğrencileri taşıyan servis devrildi.

Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.