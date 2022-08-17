Afyonkarahisar'da kadın cinayeti

Afyonkarahisar'a bağlı Sandıklı ilçe merkezinde bir kahvehanede Mehmet Ali Uyanık (37), İbrahim D. (27) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine saldırgan Uyanık, İbrahim D'yi silahla ağır yaraladı. O sırada kahvede bulunan İbrahim D'nin babası Adil D. (55) de hafif yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Mehmet Ali Uyanık daha sonra mahalle muhtarlığına sığınan eşi Sibel Uyanık'ı da silahla öldürdü. İbrahim D. da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan saldırgan, yaklaşık 4 saat sonra saklandığı metruk binada yakalandı.