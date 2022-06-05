Afyonkarahisar'da hakim odasında ölü bulundu

Afyonkarahisar Adliyesi'nde görevli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Hulusi Tahir İlgenli, odasında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre Hakim İlgenli'yi adliyedeki odasında masada hareketsiz yatarken bulan personel tarafından durum polise bildirildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İlgenli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri odada inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgenli'nin cansız bedeni Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndaki Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.