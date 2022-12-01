AFP: Rusya, Tel Rıfat ve Kobani'ye takviye birlik gönderdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tel Rıfat, Münbiç, Aynularab gibi çıban başı yerlerden başlayarak adım adım halledeceğiz. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken, bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz" ifadeleriyle Suriye yönelik kara harekatı sinyalinin ardından, Rusya'nın Tel Rıfat ile Kobani'ye takviye birlik gönderdiği ileri sürüldü.

AFP'ye konuşan kaynaklar, Rus birliklerinin Halep'in kuzeyinde yer alan Tel Rıfat'a ulaştığını bildirdi. Moskova yönetiminin kentin yakınındaki bir köyü, Türk askerleri ve Ankara'nın desteklediği silahlı grupların kontrolündeki yerlerden ayıracak şekilde barikatlar kurduğu aktarıldı.

'Operasyonu durdurma girişimi olabilir'

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise Rusya'nın Tel Rıfat yakınlarındaki hükümet kontrolündeki bir hava üssüne de asker takviye ettiğini öne sürdü.

SOHR Direktörü Rami Abdülrahman AFP'ye verdiği demeçte, takviye kuvvetlerin "Türkiye'nin olası operasyonunu durdurma veya erteleme girişiminin bir parçası" olabileceğini söyledi.

SOHR'dan yapılan açıklamada, Rus takviye kuvvetlerinin, Kobani'nin dış mahallelerine de ulaştığı bildirildi.