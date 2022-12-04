AFP: İran'da 'ahlak polisi' kaldırıldı

İran'da resmi adıyla Gasht-e Ershad ya da "Rehberlik Devriyesi" olarak bilinen ahlak polisi, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde kadınların başını örten "tesettür kültürünü yaymak" amacıyla kurulmuştu. Birimler 2006 yılında kadınları baskılamak için devriyeye başladı.

AFP'nin duyurduğu son gelişmeye göre, İran'da Başsavcı Muhammed Cafer Montazeri, "Ahlak polisinin yargıyla hiçbir ilgisi yoktur" diyerek ahlak polisinin kaldırıldığını söyledi.

ISNA haber ajansında da yer alan Montazeri'nin açıklaması, başörtüsü düzenlemesi hakkında "hem parlamento hem de yargının konu üzerinde çalıştığını" söylemesinden bir gün sonra geldi.

22 yaşındaki Mahsa Amini, kıyafet yönetmeliğini ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alınmış, daha sonra girdiği komada yaşamını yitirmişti. Ülkede Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesinden bu yana protestolar devam ediyor.