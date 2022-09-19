Afganistan'dan kaçıp Artvin'de şeriat propagandası yaptılar: 'Bir daha buraya gelirseniz bu kez konuşmayız'

Artvin-Borçka’da çekilen görüntülerde Afganistanlı olduğu belirtilen bir grup, Türk halkına şeriat propagandası yaptı.

Görüntüleri, “Tehlikenin farkında mısınız?” notuyla paylaşan Zafer Partisi (ZP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel, “Afganistan’dan gelmiş, Artvin/Borçka’da şeriat propagandası yapmaya çalışıyor…” ifadesini kullandı.

Görüntülerde vatandaşların, “Böyle bir şey olur mu ya?”, “Adam Afganistan’dan gelecek bana dini hatırlatacak.”, “Böyle bir saçmalık yok.”, “Bir daha buraya gelirseniz bu kez konuşmayız. Haberiniz olsun. Konuştuk bitti.”, “Bir daha sizi burada görmeyeyim.”, “Burada şeriat propagandası yaptırmayız.”, “Gidin bir daha gelmeyin.” dedikleri duyuluyor.