Afganistan'da Şii camisine bombalı saldırı

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz eyaletindeki bir Şii camisinde patlama meydana geldi. Aamaj haber ajansına göre patlamada yaklaşık 100 kişi öldü.

Basında yer alan bilgilere göre, saldırı yerel saatle 13.30 sularında Cuma namazı için büyük bir kalabalık toplandığı sırada gerçekleşti. Ön verilere göre, intihar bombacısı caminin içindeyken patlayıcıyı infilak ettirdi.

Iran International muhabiri Tajuden Soroush, 100'den fazla kişinin öldüğünü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını öne sürdü.

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.