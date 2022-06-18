Afganistan'da IŞİD Sih tapınağını bombaladı: En az 2 ölü, 7 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de IŞİD bir dharamşalayı bombaladı. Sih ve Hindular için hac ibadedinde kullanılan bina el bombalarıyla hedef alındı. Taliban'ın İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takour, saldırıda en az bir Hindu Afgan vatandaşı ve bir IŞİD militanının öldüğünü, yedi kişininse yaralandığını açıkladı.

Tolo News'ün aktardığına göre Takour, bölgede bulunan diğer IŞİD militanlarının başka bir saldırı gerçekleştiremeden etkisiz hale getirildiğini söyledi, ancak saldırganların sayısı hakkında bir bilgi paylaşmadı. Takour, dharamşalayı hedef alan patlayıcı yüklü araçcın amacına ulaşamadan etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

BM Misyonu'ndan kınama

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu'ysa (UNAMA), Kabil'in kuzeybatısındaki tapınağa düzenlenen saldırıyı kınadı. UNAMA'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada "UNAMA, bugün Kabil'de bir Sih tapınağına yapılan ve çok sayıda can kaybına yol açtığı bildirilen saldırıyı şiddetle kınıyor. Sivillere yönelik saldırılar derhal durdurulmalı. UNAMA, Sihler, Hazaralar ve Sufiler de dahil olmak üzere Afganistan'daki tüm azınlıkların korunması çağrısında bulunuyor" denildi.