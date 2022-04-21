Afganistan'da camide patlama: Ölü ve yaralılar var

Patlamanın Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif şehrinde yaşandığı belirtildi.

Haber Merkezi

Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Mezar-ı Şerif şehrinde bir camide patlama meydana geldiği öğrenildi.

TRT World’ün aktardığı habere göre camideki patlama sonucu ölüler ve yaralılar olduğu belirtiliyor.

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