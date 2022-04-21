Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Mezar-ı Şerif şehrinde bir camide patlama meydana geldiği öğrenildi.
TRT World’ün aktardığı habere göre camideki patlama sonucu ölüler ve yaralılar olduğu belirtiliyor.
yavuz karamahmutoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Afganistan'da camide patlama: Ölü ve yaralılar var
Patlamanın Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif şehrinde yaşandığı belirtildi.
Haber Merkezi
Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Mezar-ı Şerif şehrinde bir camide patlama meydana geldiği öğrenildi.
TRT World’ün aktardığı habere göre camideki patlama sonucu ölüler ve yaralılar olduğu belirtiliyor.