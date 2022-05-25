Afganistan'da bombalı saldırılar: En az 14 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

Saldırının bugün akşam saatlerinde Hazrat Zakaria adlı camiye düzenlendiği belirtilirken, ismi açıklanmayan bir Taliban yetkilisi saldırıda ölenlerin sayısının 11 olduğunu söyledi.

Acil Durum Hastanesi tarafından yapılan açıklamada ise, saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Belh vilayetine bağlı Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda ise en az 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi. Belh vilayetinden bir yetkili kentte 3 ayrı yolcu minibüsüne yerleştirilen patlayıcıların infilak ettiğini açıkladı.