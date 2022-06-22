Afganistan depremi: Can kaybı bini geçti, sayının artması bekleniyor

Afganistan'ın Paktika eyaletinde bugün meydana gelen 6,1 büyüklüğünde depremin ardından bölgedeki evlerin moloz yığınına döndüğü, arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği belirtiliyor. Afganistan sağlık görevlileri, enkazın altından mahsur kalan insan sayısını bilemediklerini, kurtarma operasyonlarının şiddetli yağışlar, toprak kaymaları ve bazı köylere erişimin olmamasından kaynaklı zorlaştığını açıkladı.

Reuters'in haberine göre, Afganistan’ın Pakistan sınırına yakın Host kentinin 44 kilometre güneybatısında meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı bini aştı. Yetkililer bin 500'den fazla kişinin yaralandığını söyledi. Yapılan açıklamada, enkaz altında kalan kişi sayısı tahmin edilemediğinden can kaybı sayısının yükselmesinin beklendiği söylendi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) depremin büyüklüğünü 6,1 olarak açıklarken, daha sonra 5,9 olarak güncellemişti. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğünün 6,1 olduğunu açıkladı.