Afgan otobüs firması: Hergün sınırı geçmek isteyen bin 500 genç taşıyoruz

Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından dışarıya doğru büyük bir göç dalgasının başladığı Afganistan'da, genç nüfus hızla ülkeyi terketmeye devam ediyor.

Öte yandan Afganistan menşeli TOLO News'a konuşan bir yolcu taşımacılığı şirketinin yetkilisi, şirketinin İran sınırındaki Nimroz'a her gün "1.500 kadar genci" transfer ettiğini söyledi.

Şirketin patronu Muhammed Nayem, "Her otobüse elli beş yolcu biniyor, bazıları aileleriyle, bazıları da yalnız" dedi.

Gençler ekonomik zorluklar nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldıklarını söylüyor.

Yayın organına konuşan Naved Ahmad, bir yıldır iş aradığını ve sınırı geçmeye karar verdiğini söyledi. Ahmed, “İş var ama bizim için yok, kimseyi tanımıyorsan kimse sana iş vermez” dedi.

TOLO News'un görüştüğü bir gençlerin bazılarıysa İran'dan birkaç kez sınır dışı edildiklerini söyledi.

Zorla sınır dışı edilen bir göçmen olan Naqeeb Ullah, "İşe gideceğim için yasadışı yollardan gitmek istiyorum - ekonomik sorunlarım var" dedi.

Zorla sınır dışı edilen başka bir göçmen olan Saqed, “Yol boyunca durumun kötü olduğunu ve birçok zorluk olduğunu biliyoruz, ancak gidebileceğimiz başka bir yol yok” dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de başta İran ve Pakistan olmak üzere diğer ülkelerden zorla sınır dışı edilen Afgan mültecilerle ilgili endişelerini dile getirdi.