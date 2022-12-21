Afgan iki kardeş Esenler'de işkence gördükleri evde bağlı bulundu

İstanbul Esenler'de, fidye için kaçırılan B.H. ve N.A.H. isimli Afgan kardeşler, işkence gördükleri evde elleri ve ayakları bağlı halde bulundu. Olayla ilgili Afgan G.S.Ş. ve S.K.A. gözaltına alındı. Gasp, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından adliyeye sevk edilen iki Afgan tutuklandı.

ANKA'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiye dayandırdığı haberine göre, B.H. ve N.A.H. isimli Afgan kardeşler, yine Afganistan uyruklu kişiler tarafından Esenler'deki bir eve götürüldü. El ve ayaklarını bağladıkları kardeşler 24 saat boyunca rehin tutuldu. Rehin tuttukları ve işkence ettikleri 2 kardeşin Afganistan'daki ailesinden fidye isteyen çete üyeleri, parayı göndermedikleri takdirde rehineleri öldürmekle tehdit etti.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 12 Aralık tarihinde saat 10.35 sıralarında Esenler Fatih Mahallesi'nde bulunan B.H. ve N.A.H. isimli kardeşlerin zorla alıkonuldukları eve, çevrede gerekli güvenlik önlemlerini alarak operasyon düzenledi. El ve ayakları bağlı halde rehin tutulan Afgan kardeşler B.H. ve N.A.H. polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Bu arada, kimlikleri tespit edilen G.S.Ş. ve S.K.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu evde yapılan aramalarda da 1 ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 555 TL ve 50 dolar para ele geçirildiği belirtildi.

Şüphelilere yönelik yapılan sorgulamada, Afgan kardeşlerin zorla evde tutuldukları ve işkenceye maruz bırakıldıkları ve ailelerinden fidye istendiği ortaya çıktı. Şüpheliler G.S.Ş. ve S.K.A. 13 Aralık'ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.