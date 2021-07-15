Afgan hükümet sözcüsü: Taliban 3 aylık ateşkes önerdi

Afganistan hükümetinin Taliban ile müzakerelerden sorumlu sözcüsü Nadir Nadiri, Taliban'ın mahkumların serbest bırakılması karşılığında 3 aylık ateşkes önerdiğini söyledi.

AFP'nin haberine göre Nadiri örgütün ateşkes şartının 7 bin tutuklu üyesinin serbest bırakılması olduğunu belirterek "Bu büyük bir talep" dedi.

Nadiri ayrıca Taliban'ın liderlerinin Birleşmiş Milletler'in kara listesinden çıkarılmasını da talep ettiklerini söyledi.

Öte yandan Taliban'ın dün Pakistan sınırındaki Spin Boldak'ı ele geçirmesinin ardından sınır kapısı kapatıldı. Bugün çok sayıda Afgan Pakistan sınırına geçmek istedi. Pakistan sınır güçleri sınırı geçmeye çalışanlara karşı biber gazı kullandı.

Dünden beri yaklaşık 1500 kişinin Pakistan'a geçmek için sınır kapısında toplandığı belirtiliyor.