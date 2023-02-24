Afet bölgesine alınan Gürün'deki yıkık ve ağır hasarlı bina sayısı açıklandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararnameyle afet bölgesine alınan Sivas'ın ilçesi Gürün’de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan afet etkisi belirleme çalışması sona erdi.

Çalışmaya göre depremler nedeniyle ilçede 217 binanın yıkık veya ağır hasarlı olduğu açıklandı. Çalışmada "Gürün ilçesinde 217 bina yıkık/ağır hasarlı, 933 bina az hasarlı/hasarsız olarak tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Gürün Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre ilçenin "OHAL" ilan edilen bölgeler arasında bulunmadığına dikkat çekildi. İlçenin AFAD başkanlığının oluru ile tüm mahalle ve köyleriyle birlikte “genel hayata etkili afet bölgesi” olarak ilan edildiğine işaret edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da Gürün ilçesinde mücbir sebep hali ilan edildi. Gürün’de deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından 6 Şubat ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu belirtildi.