AFAD'tan birçok bölgede sağanak uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) tarafından yapılan paylaşımda ülke genelinde yaşanabilecek yağışlara karşı uyarıda bulunuldu.
Ankara’dan İstanbul’a pek çok ilde sağanak yağış devam ederken yapılan açıklamada: "Bugün öğle saatlerinden sonra, Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Mersin'in iç kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor" ifadelerine yer verildi.
⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,— AFAD (@AFADBaskanlik) June 12, 2022
⏰ Bu gece saatlerinden sonra,
📍 Hatay çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.
⚠️ Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/VoVMeP0cGb