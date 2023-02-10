AFAD'dan 'kişinin yaşadığına yönelik ihbar gelmediği sürece gidilmediği' iddialara ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesaplarında paylaşılan “kişinin yaşadığına" yönelik ihbar gelmediği sürece enkaz alanlarında arama kurtarma çalışması yapılmadığı yönündeki iddialarda bulunan paylaşımlar hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların dezenformasyon amaçlı olduğu ifade edilirken, bu yönde paylaşım yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada, resmi kurumların bilgilendirmeleri haricinde yapılan hiçbir bilgilendirmeye itibar edilmemesi yönünde uyarı yapıldı.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya hesaplarında 112 ve AFAD’a “kişinin yaşadığına" yönelik ihbar gelmediği sürece enkaz alanlarında arama kurtarma çalışması yapılmadığı şeklinde dezenformasyon amaçlı bilgiler paylaşılmaktadır. Resmi kurumların bilgilendirmeleri haricinde yapılan hiçbir bilgilendirmeye itibar edilmemesi önemle arz olunur. Bu tarz kirli bilgileri paylaşanlarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca gerekli yasal işlemler yapılacaktır.”