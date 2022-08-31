AFAD’dan İstanbullulara uyarı mesajı: Sel, hortum, yıldırım ve dolu

AFAD İstanbullulara uyarı mesajı atarak, 'Gün boyu çok kuvvetli yağış bekleniyor Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun' ifadesini kullandı.

Haber Merkezi

AFAD İstanbul’daki vatandaşlara sel uyarısında bulunan bir mesaj gönderdi.

AFAD’ın uyarı mesajı şu şekilde:

"İstanbul’da gün boyu çok kuvvetli yağış bekleniyor Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun."

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