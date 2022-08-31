AFAD İstanbul’daki vatandaşlara sel uyarısında bulunan bir mesaj gönderdi.
AFAD’ın uyarı mesajı şu şekilde:
"İstanbul’da gün boyu çok kuvvetli yağış bekleniyor Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun."
Haber Merkezi
Haber Merkezi
AFAD’dan İstanbullulara uyarı mesajı: Sel, hortum, yıldırım ve dolu
AFAD İstanbullulara uyarı mesajı atarak, 'Gün boyu çok kuvvetli yağış bekleniyor Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun' ifadesini kullandı.
Haber Merkezi
AFAD İstanbul’daki vatandaşlara sel uyarısında bulunan bir mesaj gönderdi.
AFAD’ın uyarı mesajı şu şekilde:
"İstanbul’da gün boyu çok kuvvetli yağış bekleniyor Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun."