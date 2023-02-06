AFAD'dan deprem sonrası önemli duyuru

Maraş ve Antep merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi için önemli uyarılar yayınladı.
AFAD "Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız." derken, hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçınılması gerektiğini vurguladı.
AFAD ayrıca "Telefon görüşmelerinizi olabildiğince kısa tutun." dedi.
⏱️ Telefon görüşmelerinizi olabildiğince kısa tutun.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 6, 2023